Кроссовер Renault Arkana для России: «атмосферник» 1,6 и барабанные задние тормоза

В открытой базе Росстандарта появился сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), выданное новому купеобразному кроссоверу Renault Arkana. Презентация концепт-версии этой модели состоялась в прошлом году на автосалоне в Москве (ММАС-2018). Глобальный кроссовер будут продавать на множестве рынков, в том числе и в России. При этом одной из первых стран, где стартует серийная сборка новинки, значится РФ.

Судя по информации, опубликованной в документе, в качестве базового двигателя новинки выступит 1,6-литровый «атмосферный» агрегат на 114 лошадиных сил при 156 Нм момента, хорошо известный российским покупателям по другим моделям альянса Renault-Nissan. Помимо него россиянам предложат 1,3-литровый турбомотор на 150 «сил» (250 Нм), представленный на презентации «концепта» в Москве.

В паре с первым будет работать 6-ступенчатая «механика» (для полноприводной версии) и бесступенчатый вариатор для переднеприводной модификации.

Что касается второго, турбированного агрегата, то ему будет положен только вариатор, хотя выбирать колесную формулу можно будет, как и в случае с базовым мотором – между 4х2 и 4×4.

В ОТТС указано, что Arkana будет иметь задние тормоза барабанного типа (у концепта были дисковые), а размерность колес составит 215/60 R17.

Передняя подвеска – независимая McPherson, задняя – у переднеприводных версий полузависимая, у полноприводных – «многорычажка».

В продажу в России новый «Рено Аркана» выйдет до середины лета. Сборкой кроссовера займется завод Renault в Москве. Цены на новинку объявят позднее.