Кроссовер-купе Haval F7x по цене Creta вышел в продажу

Китайская Haval объявила о начале продаж на местном рынке нового купе-кроссовера F7x. Для российских покупателей эта модель интересна тем, что в нашей стране она появится ближе к концу текущего года.

Автомобиль разработан на той же платформе, что и Haval F7. Новинка отличается от обычного кроссовера видоизмененным силуэтом кузова, другим задним бампером и иной багажной дверью. Габариты автомобилей практически полностью одинаковые: длина составляет 4620 мм, ширина – 1846 мм, высота – 1660 мм. Размер колесной базы равен – 2725 мм.

В моторную линейку новинки вошли турбированные моторы на 1,5 и 2-литра, выдающие 150 лошадиных сил и 190 «сил» соответственно. Связку им составляет 7-скоростная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Привод может быть как передним, так и полным.

За базовую комплектацию автомобиля просят от 119 тысяч 900 юаней или 1 миллиона 149 тысяч рублей. «Топовая» версия кроссовера оценена в 134 тысячи 900 юаней или 1 миллион 293 тысячи рублей по актуальному курсу.