Кроссовер Chevrolet Trailblazer получит две версии

В сети появились характеристики нового кроссовера американского бренда. Сообщается, что автомобиль поступит в продажу уже в текущем году.

На прошлой неделе в рамках мотор-шоу в Шанхае были представлены сразу два новых паркетник. Среди них был и Chevrolet Trailblazer. Естественно, фирма решила не раскрывать подробностей про новинку, однако, инсайдерам всё-таки удалось кое-что узнать. Сегодня же в интернете появились исчерпывающие данные про кроссовер. Они были опубликованы в базе Министерства промышленности КНР.

Россиянам хорошо знаком рамный внедорожник Trailblazer. Однако та модификация, которая была показана в Китае, не имеет с этим автомобилем ничего общего. В частности, машина получила несущий кузов. Уже известно, что в продажу кросс поступит в двух модификациях: Redline и RS. В первом случае авто получит семнадцатидюймовые диски, а также элементы красного цвета, тогда как во втором будет иметь оригинальную решётку радиатора, а также традиционные для спорт-стиля двойные патрубки выхлопа.

Под капотом будет работать бензиновый мотор на 1.3 литра с отдачей в 158 лошадиных сил.