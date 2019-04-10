Кроссовер Changan CS75 вернулся на рынок России

Китайская автомобильная компания Changan вернула на российский авторынок свой флагманский вседорожник CS75. Кроссовер можно приобрести во всех дилерских центрах марки из «Поднебесной». За базовую комплектацию новинки просят от 1 миллиона 329 тысяч 900 рублей.

В России продолжат продавать дореформенную версию CS75, в то время как на родине Changan – в КНР – сейчас доступна обновленная модификация этой модели.

Тем не менее, вернувшийся в РФ CS75, хоть и не получил обновления, но несколько изменился по отношению к предшественнику по технической части. Так, если ранее эта модель продавалась у нас с 1,8-литровым мотором на 163 лошадиные силы, то теперь отдача этого двигателя снизилась до 150 лошадиных сил в угоду экономии на налогах.

Для покупателей CS75 по-прежнему будут доступно две комплектации: Comfort и Elite.

В арсенал стартовой версии входят: две подушки безопасности, шесть датчиков парковки, подогрев передних кресел и зеркал, а также электростеклоподъемники всех дверей, датчики света, галогеновые фары и «противотуманки».