Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber. По информации Indianautosblog, реализация данной модели на индийском авторынке стартует в июле этого года.

Судя по ранее выложенным в Сеть снимкам, новинка получит пропорции аналогичные соплатформенному Datsun Cross, а дизайн передней части унаследует от модели Renault Kwid.

Габариты автомобиля окажутся следующими: длина – 3995 мм, ширина – 1670 мм, высота – 1560 мм. Колесная база будет равна 2450 мм.

В моторную гамму кросс-вэна войдет только один агрегат – 1,2-литровый бензиновый двигатель на 78 лошадиных сил, сочетающийся как с 5-ступенчатой МКПП, так и бесступенчатым вариатором. Привод – только передний.

Ожидаемый стартовый ценник новинки – 550 тысяч индийских рупий, что эквивалентно сумме в 520 тысяч рублей по актуальному курсу.