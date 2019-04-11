Кросс-купе Renault Arkana получит «абсолютно новый двигатель»

Компания Renault на своей официальной странице в Facebook разместила анонс грядущей презентации серийной версии нового купеобразного кроссовера Arkana, концепт которого был представлен в прошлом году на автосалоне в Москве (ММАС-2018).

«Renault Arkana – кросс-купе, которое изменит представление о городском автомобиле! Под капотом – совершенно новый двигатель. Он стал мощнее, компактнее, экономичнее и при этом сохранил главные качества моторов Renault – надежность и практичность. Испытан в экстремальных условиях и полностью адаптирован для российского климата. Уверены, вам понравится!», – говорится в сообщении пресс-службы Renault Россия.

Судя по всему, речь идет о рядном 4-цилиндровом турбированном агрегате 1,3 H5Ht, выдающим от 115 до 163 лошадиных сил мощности.

На Arkana этот двигатель должен получить в качестве напарника бесступенчатый вариатор. Продавать новинку будут как с передним, так и полным приводом.

Напомним, что производство нового кросс-купе Renault Arkana будет осуществляться на мощностях московского завода «Рено.» В продажу автомобиль поступит в первой половине 2019 года.