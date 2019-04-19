Кому выгоден уход Ford из России

Профильные эксперты сообщили о том, что для многих компаний, которые реализовывают свою продукцию на рынке России, уход американского бренда Ford является чрезвычайно выгодным.

Отметим, что для потенциальных покупателей отказ от производства компанией своих легковушек в стране практически ничего не значит, так как марка занимала не более 3 процентов рынка. Однако, для многих компаний даже такая надбавка в сегменте является привлекательной. И сейчас за неё борются сразу два корейских бренда: Hyundai и KIA.

Кроме того, не исключено, что после ухода американской компании может значительно свободнее почувствовать себя и бренд Renault, который в последнее время показывает не самые лучшие результаты.