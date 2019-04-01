Компактный Chevrolet Trailblazer пришёл вместо рамного внедорожника

В Шанхае всего через 2 недели будет представлен автомобиль Chevrolet Trailblazer.

В России данный автомобиль продавался в виде мощного рамного внедорожника, а сейчас и вовсе ушёл с рынка, так как американцы развивают у нас более дорогостоящие модели. Главными же рынками для модели является Юго-Восток Азии и южноамериканский. А вот в Китае новинка появится совсем скором, но, судя по тизерам, это будет уже не массивный автомобиль, а миниатюрный кроссовер. Что касается самого производителя, то пока он никакую информацию по этому поводу не сообщает, скрывая даже технические характеристик нового представителя сегмента SUV.

Эксперты же отметили, что новинка очень похожа на Blazer, который был представлен менее года назад. Ведь авто имеет похожую решётку радиатора и аналогичную двухрядную оптику. Согласно слухам, новинка должна быть построена на новой тележке, которая ранее ещё не использовалась. Под капотом же может быть расположен литровый турбированный мотор с мощностью в 115 лошадиных сил.