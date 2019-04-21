Китайцы из Zotye готовят «убийцу» Mazda CX-4

Китайская автомобильная марка Zotye выводит в продажу свой новый купеобразный кроссовер под названием Traum Meet. Реализация этой модели на родном для компании рынке стартует уже этим летом, а на днях появились первые фотографии этой новинки, опубликованные на сайте министерства промышленности «Поднебесной».

Автомобиль интересен тем, что его дизайн практически полностью скопирован с японской Mazda CX-4, причем речь идет не только об экстерьере, но и об интерьере.

Габариты нового Traum Meet оказались следующими: длина – 4680 мм, ширина – 1868 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2720 мм. Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель на 150 лошадиных сил от Mitsubishi. В качестве трансмиссии выступает бесступенчатый вариатор CVT. Привод – только передний.

Стоимость будущего «убийцы» Mazda CX-4 на китайском авторынке будет начинаться от 89 тысяч 900 юаней или 850 тысяч рублей по актуальному курсу. За «Мазду», для сравнения, в базовой комплектации в «Поднебесной» сейчас просят не менее 135 тысяч 800 юаней или 1 миллиона 295 тысяч рублей.