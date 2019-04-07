Китайская модель устроила фотосессию с Lada 4×4

Популярный китайский автожурнал Auto.news18a опубликовал фотосессию местной модели, которая в качестве спутника выбрала отечественный внедорожник Lada 4×4.

Как правило, чаще всего китаянки устраивают подобные фоторепортажи для публикации в журналах и социальных сетях, используя китайские машины или дорогие иномарки. Тем не менее, в данной фотосессии читательница журнала и по совместительству начинающая модель Сунь Ици сделала весьма нетривиальный выбор – внедорожник Lada 4×4 1977 года выпуска, прошедший через небольшой тюнинг.

Попутно девушка оценила автомобиль, отметив его брутальный дизайн, хорошую шумоизоляцию, но пожаловалась на огрехи сборки.

Напомним, что сейчас в Китай поставляются Lada 4×4, собранные в Казахстане.