Kia «выкатила» на тесты спортивный кроссовер на базе Hyundai Creta

Южнокорейская Kia вывела на финальные тестовые испытания свой новый бюджетный кроссовер, представляющий собой автомобиль, разработанный на доработанной архитектуре бестселлера Hyundai Creta.

Сегодня портал ZigWheels опубликовал первые шпионские фото «оспортивленной» версии автомобиля, сделанные в Индии.

В базовой комплектации новый «паркетник» от «Киа» будет оснащен легкосплавными колесами на 17 дюймов, тормозными суппортами, выкрашенными в красный цвет, а также спойлером на двери багажника и светодиодной оптикой.

Прототип данной модели под названием SP Signature был представлен месяцем ранее на автомобильной выставке в Сеуле (Южная Корея).

Приводить в движение серийную версию этой модели будет 1,4-литровый турбированный агрегат на 140 лошадиных сил, работающий в паре с 7-диапазонным «роботом». В Индии привод будет только передним, однако не исключено, что на других рынках автомобиль будет доступен и с полным приводом.Также известно, что серийный Kia SP будет доступен с 1,6-литровым «атмосферником» на 123 «силы» и 1,4-литровым «дизелем» на 90 «скакунов».

Презентация товарной модификации кроссовера состоится этим летом. Предварительная стоимость автомобиля на рынке Индии составит от 1 до 1,6 миллионов рупий или 920 тысяч рублей до 1 миллиона 450 тысяч рублей по актуальному курсу.