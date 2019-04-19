Kia представила свой новый кроссовер

В рамках мотор-шоу в Нью-Йорке была представлена новая концептуальная версия кроссовера компании Kia. Машина чрезвычайно удивила публику.

Пока что паркетник носит название HabaNiro. Разработчики позиционируют данную модель, как лучший вариант «для всего». Другими словами, на этой машине можно будет с лёгкостью отправиться за покупками, отлично лавировать в городских пробках или же выехать с друзьями на рыбалку по бездорожью, ведь паркетник оснащается системой полного привода.

Кроме того, производитель позаботился и об экологии, ввиду чего кроссовер работает на двух электродвигателях. А ёмкости батареи хватит для того, чтобы машина преодолела 480 километров пути. Хотя, по какому именно циклу был рассчитан этот показатель – не уточняется. Поэтому, нельзя исключать, что это лишь изящная уловка маркетологов, а реальные возможности электрокара будут не такие впечатляющие.



Салон рассчитан на четверых. В центре акриловой панели располагается экран. Кроме того, доступен проекционный дисплей, на котором будет отображаться вся необходимая информация. Авто оснащено системой автопилотирования пятого уровня, что предполагает возможность полностью автономного хода без участия водителя.

Пока что о серийном выпуске таких кроссоверов речь не идёт. Однако, производитель отмечает, что исключать, что такая машина когда-то выйдет на конвейер, не стоит.