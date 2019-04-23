Kia назвала стоимость нового Soul для России

Компания Kia объявила стоимость нового поколения своего городского кроссовера Soul для России. Автомобиль поступит в дилерские центры марки в нашей стране уже 3 июня текущего года. Новый «Соул» будет доступен российским покупателям в одиннадцати комплектациях.

Цены на новинку стартуют от 1 миллиона 29 тысяч 900 рублей. За «топовую» комплектацию нового Soul будут просить минимум 1 миллион 629 тысяч рублей. Главными конкурентами корейца на рынке страны выступят: Ford EcoSport, Nissan Juke и Renault Kaptur.

Третья генерация Soul сохранила привычный этой модели дизайн с угловатыми чертами кузова, но выросла в габаритах. Длина автомобиля теперь составляет 4197 мм (+56 мм), а размер колесной базы равен 2600 мм (+30 мм). Объем багажного отделения равен 651 литру.

Кроссовер спроектирован на архитектуре K2, на которой построен хэтчбек Kia Ceed. В моторную линейку новинки войдут 1,6-литровый бензиновый MPI на 120 лошадиных сил, сочетающийся как с АКПП, так и МКПП.

Кроме него покупателям предложат 2-литровый двигатель на 150 «сил», работающий в паре с «автоматом». Модификация GT Line будет предлагаться с 1,6-литровым бензиновым мотором T-GDI на 200 «лошадок» и 7-диапазонным «роботом».