Какие изменения внесут в теоретический экзамен в ГИБДД

Не так давно стало известно о том, что в ГИБДД решили всерьёз заняться реформированием сферы обучения будущих автомобилистов. И теперь выпускники автошколы не будут иметь право на ошибку.

Согласно актуальным правилам, проходя оценивание по теоретической части автомобилист имеет право ошибиться дважды, и при этом сдать экзамен. Если же новые правки вступят в силу, то такой привилегии у ученика больше не останется. Достаточно будет допустить всего одну ошибку, чтобы провалить экзамен.

В ведомстве отмечают, что они планируют учитывать не количество неправильных ответов, а степень их серьёзности. Так, если выпускник неправильно ответит на вопрос, который в реальности может привести к ДТП, то никакой речи о том, чтобы выдать такому гражданину права не должно идти. Экзамен будет считаться проваленным, а будущему водителю нужно будет вновь проштудировать учебники.

Кроме того, в билетах должно стать намного больше задач. Они будут разделены на категории в соответствии с типом ТС. При этом, в ГИБДД планируют ориентироваться на успехи стран ближнего зарубежья, показатель аварийности на дорогах которых более низкий, по сравнению с РФ.