Как будет выглядеть новая Lada 4×4 показали на рендерах

Компания «АвтоВАЗ» трудится над новым поколением своего легендарного внедорожника Lada 4×4. Концепт абсолютно новой «Нивы» был представлен на Московском автосалоне 2018 года, однако тот автомобиль обладал слишком фантастическими чертами для бюджетной модели, что вынудило журналистов и посетителей выставки усомниться в том, будет ли новая Lada 4×4 такой, какой ее показали на ММАС.

Дизайнеры портала Kolesa решили представить, как будет выглядеть новая Lada 4×4 в серийном исполнении, которая должна поступить в продажу в 2022 году, выпустив неофициальные рендеры новинки.

Судя по изображениям, автомобиль сохранит переднюю часть кузова, выполненную в X-образном стиле, как было у концепта, однако боковые панели будут выполнены в традиционном стиле – без выштамповок в форме буквы X.

В районе кормы изменений будет несколько – в первую очередь речь идет о новых задних фонарях, которые выступят в качестве отсылки к образцу «Нивы» 1992 года. Задний бампер выполнят в том же стиле, что и передний.

Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. По последним слухам, новая «Нива» может получить гибридный силовой агрегат, который «АвтоВАЗ» позаимствует у альянса Renault-Nissan.

Других подробностей по данному проекту пока нет.