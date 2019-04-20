Кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа

Парадный кабриолет Aurus впервые дебютировал без камуфляжа. Автомобиль был заснят на видео во время репетиции Парада Победы в подмосковном Алабино.

Машина построена на платформе седана Senat S600. Автомобиль имеет две двери вместо четырех, как у прародителя. Мягкая складная крыша складывается в специальную нишу, расположенную за задними сиденьями.

В салоне, справа от водителя, установлена площадка с поручнем, позволяющим держаться за него принимающим парадом. По предварительным данным, на сегодняшний день имеется три экземпляра таких машин. Две из них уже принимают участие в репетиции парада, а третий находится на конвейере.

Технических перемен у парадного кабриолета по сравнению с седаном S600 не предвидится. Приводить в движение автомобиль будет тот же гибрид, что используется под капотом 4-дверки – 4,4-литровый турбомотор V8, работающий в паре с мотор-генератором. Суммарная отдача системы составит 600 лошадиных сил при 880 Нм крутящего момента.