JMC Yusheng S350 получил более мощный мотор

В сети были опубликованы фотографии знаменитого рамного внедорожника JMC Yusheng S350 после рестайлинга. Вероятнее всего в продажу на домашнем рынке производителя автомобиль поступит уже в 2019 году.

Напомним, что модель встала на конвейер 9 лет назад. Последнее обновление машина получила 3 года назад, но тогда внешний вид внедорожника практически не изменился. Теперь же к выпуску практически готов новый образ внедорожника. Как оказалось, дизайн авто выполнен в стиле пикапов бренда. Радиаторная решётка имеет хромированные плашки, расположенные по горизонтали. Изменилась модификация светотехники. Задние фонари между собой соединяются декоративным элементом. Кроме того, у внедорожника изменилась форма бамперов.

Фотошпионам даже удалось изучить особенности интерьера новинки. Так, на передней панели будет располагаться шикарная система мультимедиа с большим сенсорным экраном. Приборная панель, а также центральный тоннель также же получили видимые изменения. Уже известно, что внедорожник будет оснащаться более мощным мотором с отдачей в 220 лошадиных сил.