Компания Isuzu назвала цены на обновленный пикап D-Max. Автомобиль, появившийся на российском авторынке в 2016 году, пережил рестайлинг и доступен для покупателей в шести комплектациях по ценам от 2 миллионов 145 тысяч до 2 миллионов 595 тысяч рублей.

Обновленный пикап получил модернизированный экстерьер и интерьер, расширенный список дополнительного оборудования, широкий список опций и новый двигатель с коробками передач.

Визуально отличить новинку от предшественника можно будет по модернизированному бамперу, оригинальной решетке радиатора, новой форме фар и другому дизайну колесных дисков.

Отныне приводит в движение D-Max 3-литровый турбодизельный двигатель на 177 лошадиных сил, сочетающийся с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией или 6-скоростной МКПП.

Ознакомиться со списком оборудования и набором опций обновленного пикапа D-Max можно на официальном сайте автопроизводителя.