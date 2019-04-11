Иностранцы рассказали, что думают об автомобилях «Лада»

Портал Sputnik Mundo опубликовал мнение об автомобилях марки Lada в Боливии, куда машины «АвтоВАЗа» начали поставлять с 2014 года.

Первоначально на боливийский рынок вышел 3-дверный внедорожник Lada 4×4, а с начала нынешнего года в стране доступны еще две модели – Largus и Vesta, продажами которых занимается компания Bolivian Auto Motors.

По словам руководителя BAM, внедорожник «Лада 4х4» является идеальным для дорожных условий Боливии, стране, которая по большей части расположена в гористой местности.

Покупателей этой модели привлекает ее цена, утилитарный внешний вид, а также соотношение стоимость/качество. Кроме того, боливийцы отмечают, что автомобили Lada не боятся экстремальных условий эксплуатации, а также крайне ремонтопригодны.

Сейчас автомобили «Лада» продают в трех городах Боливии: Ла-Пас, Кочабамба и Санта-Крус. В скором времени Bolivian Auto Motors планирует открыть свои филиалы по продажам Lada еще в трех городах страны: Cукре, Тарихе и Потоси.