Infiniti не отказывается от выпуска седанов

Японский производитель рассекретил новую четырёхдверку. Вероятнее всего машина перевоплотится в серийную модель.

Как оказалось, фирма не боится преград и верит в то, что премиальные седаны будут хорошо продаваться, поэтому, как и материнская компания Nissan, не собирается отказываться от выпуска таких машин. Правда, некоторые существенные изменения в новых авто всё-таки произойдут. К примеру, Nissan в Детройте показал седан с электромотором, который имел некоторые схожие черты с кроссовером, в частности, выглядело авто более массивно и имело увеличенный клиренс.

Вероятнее всего аналогичную машину премиальная марка привезёт и в Шанхай. Известно, что прототип носит название Qs Inspiratio. В сети уже есть первые фотографии новинки. Внешне авто выглядит стильно и современно, а изюминкой салона станут шикарные кресла-ковши, а также габаритный широкоформатный экран. Что касается технических характеристик, то пока производитель умалчивает эту информацию, очевидно, готовясь раскрыть её на мотор-шоу.