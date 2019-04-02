Hyundai Venue засветился до премьеры

Первым рынком для нового Hyundai Venue должен стать индийский рынок. Само же коммерческое название модели было рассекречено производителями всего несколько дней назад.

Сегодня в сети появились первые шпионские фотографии, на которых достаточно хорошо видно автомобиль, хотя некоторые его части и покрыты плотным слоем камуфляжа, поддерживая интригу. Официальная презентация новинки должна состояться всего через пару недель. Местом для дебюта выбран американский автосалон в Нью-Йорке.

Ранее ходили слухи, что бюджетный кроссовер будет продаваться исключительно в Индии. Но теперь не осталось никаких сомнений в том, что это всё-таки будет глобальная модель. Авто точно будут продавать на американском и корейском рынках. Именно поэтому было решено существенно переработать интерьер. Судя по снимкам, авто получит современную мультимедийную систему с широкоформатным сенсорным экраном. Если верить источнику, в базовую модификацию будет входить камера заднего вида, а также вентилирование передних сидений и беспроводная зарядка. Подтверждённой информации по поводу технических характеристик автомобиля пока нет.