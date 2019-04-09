Hyundai показал, как будет выглядеть салон его самого дешевого кроссовера

Сегодня мы уже сообщали о планах по скорому дебюту нового самого доступного кроссовера в линейке южнокорейской марки Hyundai. Новый компактный «паркетник» Venue обещает стать глобальной моделью и оказаться доступнее «Креты».

PR-отдел «Хендэ» вслед за публикацией скетчей дизайна экстерьера новинки выложил цветную визуализацию салона нового Venue. Судя по изображениям, дизайнеры компании постараются сделать интерьер доступного кроссовера более интересным, чем у конкурентов, добавив ему цветных пластиковых элементов.

В салоне «паркетника» появится 3-спицевое рулевое колесо, мультимедийная система с «парящим» дисплеем, крупные шайбы управления климат-контролем на центральной консоли, на одной из которых заметен компактный экран индикации температуры и режимов обдува.

Напомним, что самый дешевый в линейке «Хендэ» кроссовер Venue будут продавать на многих рынках. Из подтвержденных на сегодняшний день значатся рынки: Кореи, США и Индии.