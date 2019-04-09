Hyundai показал дизайн своего самого дешевого кроссовера Venue

Южнокорейская Hyundai опубликовала на своих официальных страницах в соцсетях скетчи нового бюджетного кроссовера, презентация которого состоится уже совсем скоро. Автомобиль получит название Venue и станет самым компактным и доступным кроссовером в линейке «Хендэ».

Судя по наброскам, дизайн нового Venue выполнен в фирменном стиле марки с 2-уровневой головной оптикой и каскадной решеткой радиатора по аналогии с моделями Kona и Sante Fe последней генерации.

Ожидается, что продавать бюджетный кроссовер Hyundai Venue будут исключительно с передним приводом, а в его моторную линейку войдут как бензиновые, так и дизельные турбированные агрегаты с рабочим объемом от 1 до 1,4-литров.

Информации о том, планируется ли вывод нового Hyundai Venue на российский авторынок, пока нет.