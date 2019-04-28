Hyundai Creta второго поколения получит ценник в 1 млн рублей

Компания Hyundai выкатила на тесты серийную версию второго поколения своего кроссовера Creta. Новинка, лишившаяся всего камуфляжа, накануне была сфотографирована изданием Motograph в Южной Корее.

Новое поколение южнокорейского бестселлера, пользующегося на российском рынке ажиотажным спросом, должно поступить в продажу уже в ближайшее время. Первым рынком для него станет Китай, где эта модель известна под индексом ix25.

В моторную линейку новой «Креты» для «Поднебесной» войдут два бензиновых турбомотора, а также «атмосферник» на 1,6-литра. В Индии, вероятно, кроссовер будет комплектоваться полуторалитровыми бензиновыми и дизельными агрегатами.

Продажи новой Creta/ix25 стартуют в Китае уже в третьем квартале этого года. Официальные цены пока не названы, но ожидается, что они стартуют с отметки в 105 тысяч юаней, что эквивалентно сумме в 1 миллион рублей по актуальному курсу.