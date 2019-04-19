Hongqi HS5 станет конкурентом для BMW X3

Компания FAW в рамках Шанхайского автосалона провела официальную презентацию нового кроссовера модели Hongqi HS5, который пополнил премиальный ряд. Сами же разработчики сообщили, что этот автомобиль может стать полноценным «убийцей» для BMW X3. Оформить предварительный заказ желающие смогут уже в мае.

Внешне машина похожа на концептуальную модель, которая была показана два года назад. В частности, кроссовер получил такую же агрессивную решётку радиатора с крупными ячейками, а также схожую светотехнику и бампера.

В интерьере в первую очередь внимание привлекает приборная панель, которая совмещается с респектабельным сенсорным экраном для управления системой мультимедиа. При этом, доступен голосовой режим введения команд. В отделке преобладают дорогостоящие материалы, включая натуральную кожу и алькантару.

Изюминкой авто является панорамная крыша со специальными шторками безопасности. В перечень доступных систем войдёт круиз-контроль адаптивного типа, система предотвращения столкновения с объектом, проекционное изображение и прочее.

Под капотом будет работать двухлитровый мотор на 244 лошадиные силы, который сочетается с коробкой автомат на 6 ступеней. Цены на кроссовер будут стартовать от 1 миллиона 913 тысяч рублей.