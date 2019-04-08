Хэтчбек Tata Tiago готовится выйти на рынок

Индийский автомобильный производитель сообщил о том, что в скором времени выпустит обновлённую версию пятидверки на рынок. Напомним, что актуальная модификация на домашнем рынке бренда является настоящим бестселлером.

Впервые машина модели Tata Tiago вышла в продажу 3 года назад. В прошлом году в Индии авто было реализовано в количестве более 92 тысяч экземпляров и чистый прирост составил 30 процентов. Однако, для того, чтобы удерживать популярность модели производитель решил её обновить. Тем более, что для этого как раз пришло время.

Сообщается, что новинка получит переделанную переднюю часть кузова, а также будет оснащаться так называемой вогнутой решёткой радиатора. Фары станут более острыми. В салоне же должны появиться новые материалы для отделки, а также современная мультимедийная система. В базовую модификацию должны войти две подушки безопасности.

Под капотом вероятнее всего останется прежний мотор на 1.2 литра с отдачей в 85 лошадиных сил. А вот дизельный литровый движок могут отправить в отставку, так как фирма не готова модернизировать его, ведь это приведёт к изменению ценовой политики. А в актуальной модификации использовать его уже нельзя.