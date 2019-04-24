Хэтчбек Suzuki стал безопаснее и подорожал

Стартовали продажи обновлённого автомобиля модели Alto. Как оказалось, машина получила новый дизайн, а также был значительно расширен список оборудования.

Сообщается, что компактный автомобиль будет продаваться в двух модификациях. В первом случае будет установлен мотор на 800 кубов с мощностью в 48 лошадиных сил, а во втором – стандартный литровый двигатель на 67 лошадей. При этом, автомобили, которые будут оснащаться более мощным мотором, получат на 10 сантиметров большую дину.

Экстерьер хэтча может похвастаться новыми бамперами и решёткой радиатора. В салоне существенно изменилась модификация передней панели, а также расположение основных приборов на ней. В базовое оборудование будут входить подушки безопасности, а также датчик парковки. В топовой модификация эйрбег будет рассчитан и на пассажиров, а также будет оборудован центральный замок и система бесключевого доступа.

Рестайлинг для этой модели Suzuki привёл к подорожанию. Так, отныне новинка будет стоить от 269 тысяч рублей.