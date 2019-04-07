Хэтчбек Nissan Versa перестанут выпускать после 2019 года

Компания Nissan прекратит производство своего компактвэна Versa Note в конце текущего года вместе с тем прекратив его продажи в США. Данной информацией делится издание CarsDirect.

Судя по всему, данная модель будет заменена на автомобиль более перспективного сегмента – SUV. В качестве замены напрашивается компактный «паркетник» Kicks. С меньше вероятностью хэтчбек Versa Note сменит электрический Leaf нового поколения.

Слухи о том, что Versa Note может покинуть североамериканский авторынок, начали ходить еще в прошлом месяце после того, как была объявленная неутешительная для этой модели статистика продаж за первые месяцы. Кроме того, жизненный цикл вышедшей на рынок США модели в конце 2013 года уже подходит к концу.

Что касается возможных сменщиков Versa Note, то они оба значительно дороже этого компактвэна. Например, за хэтчбек Leaf просят практически в два раза дороже – от 29 тысяч 990 долларов или 1 миллион 961 тысячу рублей по актуальному курсу.