Haval прекратила продажи купе-кроссовера H6 Coupe в РФ

Компания Haval прекратила продажи на российском авторынке купеобразного кроссовера H6 Coupe. Дилеры китайской марки распродали машины из последней партии.

Информации относительно причин решения о завершении реализации данной модели в РФ пока нет. Вероятно, связано оно с низким спросом на данную модель из-за высокой стоимости.

Отметим, что при базовом ценнике от 1 миллиона 500 тысяч рублей за прошлый год в России было продано всего 115 единиц H6 Coupe.

Тем не менее, в рукаве у «Хавейл» есть несколько других новых моделей, которые должны с успехом занять нишу H6 Coupe. Речь идет о кроссоверах F7 и F7x, сборка которых стартует летом и осенью этого года на новом предприятии марки в Тульской области.