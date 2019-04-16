Haval представит в РФ новый купе-кроссовер

Китайская автомобильная компания Haval назвала дату выхода на российский авторынок двух своих новых моделей, которые будут собирать на мощностях завода в Тульской области.

Производство кроссовера F7 стартует в июне, а ближе к осени предприятие начнет сборку купеобразной версии этой модели с индексом F7X.

Новый F7X практически не отличается по техническому оснащению от базовой версии F7, однако визуально имеет другой кузов, выполненный в купеобразном стиле со скошенной задней частью, как у кроссовера Renault Arkana. Кстати, именно «Аркана» считается главным конкурентом нового F7X.

Длина новинки составит порядка 4600 мм, а в моторную гамму войдут два турбомотора – первый: 150-сильный с рабочим объемом в 1,5-литра, а второй – 2-литровый на 190 «скакунов».

Цены, как на F7, так и на F7X, пока не объявлены. Тем не менее, ожидается, что за базовую комплектацию первого будут просить порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей, в то время как стоимость купе-версия F7X будет немного выше.