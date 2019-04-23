Great Wall выпустит премиальную версию кроссовера Haval F5

Компания Haval, входящая в концерн Great Wall, готовит к выходу премиальную версию своего молодежного кроссовера F5. Предзаказ на новинку стартует уже 28 апреля.

Ожидается, что роскошная модификация F5 будет оснащена всеми опциями из возможных, включая: систему бесключевого доступа в салон, светодиодную оптику, кнопку запуска двигателя, панорамную крышу с люком, новейшую мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и многое другое.

Приводить в движение кроссовер, как прежде, будет 1,5-литровый бензиновый турбированный мотор на 169 лошадиных сил, сочетающимся с 7-диапазонным «роботом».

Цены на специальную версию F5 будут объявлены позднее. Обычный Haval F5 сейчас продают в «Поднебесной» по стоимости от 92 тысяч до 123 тысяч юаней или 875 тысяч – 1 миллион 170 тысяч рублей по актуальному курсу.