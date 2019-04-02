GM собирается купить заводы Ford в России

Знаменитый концерн General Motors скорее всего приобретёт оба завода, которые в настоящий момент принадлежат бренду Ford. Сообщается, что сторона готова заключить эту сделку, что символизирует возвращение концерна в Россию.

Кроме того, поступила информация о том, что фирма GM может возобновить свою деятельность и на санкт-петербургской производственной площадке. По предварительным данным, именно в культурной столице нашей страны будут собираться такие популярные машины, как Cadillac и Chevrolet. Инсайдеры полагают, что эти же авто будут поставляться фирмой для государственных нужд, поэтому вполне вероятно, что в скором времени высокопоставленные чиновники пересядут на «новых лошадей».

Напомним, что ранее стало известно, что подразделения полиции получат спортивные автомобили концерна, что позволит им эффективно бороться со стритрейсерами и иметь возможность догнать любого нарушителя закона. Соответствующий договор должен был быть подписан ещё вчера, но пока официальные источники эту информацию не подтвердили.