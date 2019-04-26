Glanza – новый хэтч от Toyota

Компания Toyota наконец-то рассекретила имя своего нового хэтчбека. Автомобиль поступит в продажу под маркетинговым названием Glanza и в сети уже появился тизер.

Отметим, о сотрудничестве компании Toyota и Suzuki стало известно ещё 2 года назад. Однако, реальные результаты их совместной работы стали видны только сейчас. Так, в сети появился новый ролик о хэтче, который по сути является модифицированной версией Baleno от Suzuki.

Что касается самого тизера, то в ролике показана исключительно задняя часть автомобиля. Корма абсолютно такая же, как у Baleno. Инсайдеры же полагают, что передняя часть у автомобиля будет новой. Он будет оснащаться оригинальной радиаторной решёткой, а также подретушированными бамперами.



По предварительной информации новинка поступит в продажу только с одним двигателем под капотом. Речь идёт про бензиновый мотор объёмом в 1.2 литра, который имеет отдачу в 83 лошадиные силы. Он будет сочетаться с коробкой на 5 ступней механического типа или же с вариаторной установкой. Официальная премьера должна состояться в ближайшее время.