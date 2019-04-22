Гибрид Porsche и «Запорожца» показали в Сети

Белорусские умельцы из ателье Юрия Шифа представили в Сети свою уникальную разработку – гибрид советского «Запорожца» и родстера Porsche.

Необычная машина создана на платформе Porsche Boxter S первой генерации, выпускавшейся в период с 1998 по 2006 года. В качестве второго «донора» для автомобиля выступил «Запорожец» ЗАЗ-968.

Визуально гибрид «Запорожца» и «Порше» выглядит как советский автомобиль, но получивший длинный кузов и мягкую складную крышу. При этом звучит машина совсем не как «ЗАЗ», поскольку приводит в движение ее 3,2-литровый оппозитный 6-цилиндровый агрегат Porsche с отдачей в 252 лошадиные силы. Связку мотору составляет 6-скоростная механическая коробка передач и спортивная подвеска.

По «паспортной» информации, с места до первой «сотни» гибрид «Запорше» или «Поршерожец» разгоняется менее, чем за шесть секунд. Максимальная скорость автомобиля составляет 260 километров в час.