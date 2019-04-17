Genesis показал хэтчбек вместо ожидаемого кроссовера

На Нью-Йоркском автосалоне состоится премьера нового хэтчбека Genesis. Сообщается, что изюминкой модели является багажное отделение.

В настоящий момент данная марка переживает не лучшие времена. Так, в Америке в прошлом году было продано всего чуть более 10 тысяч экземпляров машин этого бренда. Таким образом спрос на марку упал практически вдвое. Эксперты полагали, что исправить ситуацию сможет лишь паркетник, так как именно этот сегмент сейчас находится на пике популярности. Более того, в сети неоднократно попадались фотографии, сделанные шпионами, на которых был виден кроссовер в камуфляже. Но, несмотря на все ожидания публики, на мотор-шоу фирма привезла электрический хэтчбек Mint. И пока что он позиционируется исключительно в качестве концепта.

Свою разработку бренд позиционирует, как восхитительный вариант для городских условий. Новинка оснащается великолепной двухрядной оптикой, стеклянной крышей и имеет всего две двери. Но, главной особенностью является багажник. По его бокам располагаются две двери, которые открываются вверх. Таким образом укладывать покупки и прочий груз в багажник будет намного удобнее.

Салон новинки двухместный, несть много свободного пространства. О технических характеристиках концепта пока ничего неизвестно, кроме того, что машина сможет проехать на одном заряде примерно 322 километра.