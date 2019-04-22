Geely сертифицирует SX11 для российского рынка

Geely SX11 был представлен ещё в конце лета прошлого года. Осенью он поступил в продажу. А в рамках Шанхайского автосалона автомобиль был представлен вновь, что вселило надежду на то, что машина получит глобальную версию.

Эту информацию подтверждает тот факт, что фирма уже начала процедуру сертификации новинки для РФ. Процесс в среднем длится всего 2-3 месяца, поэтому можно смело рассчитывать на скорое появление кроссовера в местных салонах. Учитывая необходимость оснащения авто системой ЭРА-ГЛОНАСС, вероятнее всего продажи начнутся в конце осени текущего года. Хотя сама компания пока эту информацию не подтверждает.

Эксперты отмечают, что экспортировать новинку в РФ будет очень невыгодно с экономической точки зрения. Естественно, первые машины всё-таки будут поступать к нам из Китая, но следующие партии скорее всего будут уже белорусского производства.

Пока что цены на авто для РФ держатся в тайне. Напомним, что на домашнем рынке этот кроссовер продают по цене от 750 тысяч до 1 миллиона 140 тысяч рублей. Под капотом китайского варианта может располагаться литровый мотор на 136 лошадей, а также его полуторалитровый аналог с мощностью в 177 лошадиных сил.