Geely Atlas стал самым популярным китайским кроссовером в РФ

Аналитики назвали самые популярные китайские кроссоверы и внедорожники России. Согласно данной информации, наибольшие продажи за март среди китайских SUV в РФ продемонстрировал Geely Atlas. Объем реализации данной модели составил за отчетный период 498 машин.

На втором месте по данному показателю расположился Haval H6 – 413 единиц, что более, чем в два раза больше, чем было в марте в 2018 года.

ТОП-3 замкнул Chery Tiggo 5 с показателем в 187 продаж и приростом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 78%.

Четвертым и пятым стали Dongfeng AX7 и Lifan X60 – 101 и 94 единицы (+216 и -62% по сравнению с мартом 2018 года).

Далее расположились: Haval H2 (75 штук), Geely Emgrand X7 (74 автомобиля), Chery Tiggo 2 (68 машин), FAW Besturn X80 (61 единица) и Haval H9 (58 авто), пишет «Автостат-Инфо».