GAC собирается выйти на рынок РФ

Китайская компания GAC опубликовала в сети тизеры нового автомобиля модели GA6 в новой генерации. Официальная же презентация должна состояться в рамках Шанхайского автосалона.

Напомним, что четырёхдверка выпускается уже 5 лет. К сожалению, на внутреннем рынке производителя автомобиль не смог добиться успеха. Два года назад машина была реализована в количестве 25 тысяч экземпляров и это стало для неё пиковым достижением. Но, несмотря на это, фирма всё-таки рискнула провести рестайлинг, очевидно, полагая, что это даст возможность восстановить интерес к модели.

Пока что раскрыто крайне мало информации. Судя по тизерам автомобиль получит обновлённую радиаторную решётку с крупными габаритами, а также агрессивный передний бампер. Задние фары в соответствии с последними тенденциями соединены одной полосой.

Официальных фотографий салона машины ещё нет, однако китайские инсайдеры убеждены, что в интерьере будет красоваться современная система мультимедиа с увеличенным сенсорным экраном, а также изменится расположение дефлекторов обдува. Кроме того, будет использоваться цифровая приборная доска. Напомним, что актуальный автомобиль под капотом скрывает полуторалитровый мотор с отдачей в 152 лошадиные силы.

На отечественном рынке данный бренд пока не представлен, однако фирма планирует уже в скором времени исправить ситуацию. Так, планируется, что первые легковушки появятся в РФ уже в начале осени текущего года.