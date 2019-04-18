GAC Motor начнёт продавать свои авто в России

Теперь достоверно известно о том, что компания GAC Motor будет реализовывать свои автомобили на рынке Российской Федерации. В частности, некоторые автосалоны уже подписали соглашения с дилерскими центрами. В дальнейшем же приобрести автомобиль этой марки можно будет в любом городе миллионнике.

Планы у данного производителя весьма амбициозные, так как он планирует всего за 5 лет в России занять одну из лидирующих позиций и реализовать как минимум 50 тысяч автомобилей.

Первой моделью станет GS8, но стоимость её пока что держится в тайне. Дебютировать новинка в РФ должна осенью, поэтому информация будет раскрыта уже в ближайшие месяцы. Представители же компании заявили, что в настоящий момент на рынке России представлено большое количество зарубежного транспорта. Однако, бренд делает ставки в первую очередь на качество и надёжность. Поэтому россияне уже в скором времени поймут все преимущества GAC и со временем это даст возможность стать торговой марке самой успешной в РФ.