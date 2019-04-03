Ford представил новое поколение кроссовера Kuga

Компания Ford представила новую генерацию своего кроссовера Kuga. Как и предполагалось, автомобиль получил дизайн в стиле модели Focus, а также новую платформу C2.

Жесткость кузова на кручение увеличилась на 10%, а масса автомобиля сократилась по сравнению с предыдущей «Куга» на 90 кг.

В моторную линейку новинки для Европы вошли: 1,5-литровый бензиновый агрегат на 120 и 150 лошадиных сил, а также два дизеля на 1,5 и 2-литра, выдающие 120 и 190 «сил» соответственно. Связку всем им составит 6-ступенчатая МКПП или 8-диапазонный «автомат». Привод – передний или полный в зависимости от комплектации.

Кроме того новая «Куга» доступна в гибридных модификациях, работающих на базе 2,5-литрового «атмосферника». Суммарная мощность таких машин составляет 225 лошадиных сил, запас хода на электротяге равен 50 км.

Как и раньше, модель Kuga будет продаваться в комплектациях: Trend, Vongale, Titanium и ST-Line.