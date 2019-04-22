Fiat Argo перевоплотился в кроссовер

Итальянский хэтч представлен во внедорожном исполнении. Сообщается, что новинка будет продаваться только с одним мотором и выйдет на рынок уже в скором времени.

Впервые пятидверку представили общественности ещё 2 года назад. Изначально машина была создана для южноамериканского рынка. Спустя несколько месяцев после реализации производитель решил разработать кросс-версию автомобиля, но официально представлен он был только в прошлом месяце. Тогда было раскрыто и название новинки – Trekking. А сегодня на страницах одного из изданий появились фотографии автомобиля.

Как оказалось, новинка получила неокрашенный обвес из пластика по всему периметру. На крыше красуются рейлинги, а на дверях есть молдинги. В целом же автомобиль выглядит достаточно стильно и привлекательно, полностью соответствуя основным стилистическим особенностям бренда. А вот фотографий салона в сети пока нет.

Для того, чтобы сделать авто более похожим на кроссовер, фирма увеличила дорожный просвет, который теперь составляет 17.9 сантиметров. Под капотом авто будет располагаться мотор на 1.3 литра, который на бензине имеет отдачу в 101 лошадиную силу, а на этаноле на 8 лошадей больше.