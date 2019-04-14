Ф1. Результаты Гран При Китая 2019: Хэмильтон, Боттас, Феттель

Действующий чемпион мира Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Китая 2019 года. Британский пилот опередил своего партнера по команде Mercedes Вальтери Боттаса. Тройку лидеров замкнул Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят сошел с дистанции.

Формула 1. Результаты Гран При Китая 2019

1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 56 кругов

2. Вальтери Боттас (Mercedes) +6,552

3. Себастьян Феттель (Ferrari) +13,744

4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +27,627

5. Шарль Леклер (Ferrari) +31,276

6. Пьер Гасли (Red Bull) +89,307

7. Даниэль Риккиардо (Renault) +1 круг

8. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг

9. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

10. Алекс Албон (Toro Rosso) +1 круг

11. Роман Грожан (Haas) +1 круг

12. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг

13. Лэнс Стролл (Racing Point) +1 круг

14. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг

15. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +1 круг

16. Джордж Расселл (Williams) +2 круга

17. Роберт Кубица (Williams) +2 круга

Сошли с дистанции:

Ландо Норрис (McLaren)

Даниил Квят (Toro Rosso)

Нико Хюлькенберг (Renault)