Единственная нормальная «Калина» – концепт Lada Kalina 4×4

Модельная линейка Lada Kalina канула в Лету в середине прошлого года, слившись с «Грантой». Причина – вполне объяснима, продажи «Калины» продолжали падать несколько лет. Не помог ей и выпуск Cross-версии. Тем не менее, чуть больше десяти лет назад Kalina могла пойти по совсем иному пути, который в итоге имел шансы оказаться для этой модели выигрышным.

Речь идет о концепт-каре Lada Kalina 4×4, представленном на ММАС-2008 (Московский международный автосалон 2008 года), автором которого был студент Владимир Филатов, разработавший этот автомобиль в рамках своей курсовой работы.

Под капотом компактной «Калины», которая могла бы стать бюджетным отечественным аналогом Suzuki Jimny, был установлен 2-литровый бензиновый мотор Renault, а в качестве платформы выступила бы архитектура этого же французского автопроизводителя. В заявленных характеристиках прототипа говорилось, что машина способна разгоняться до 190 километров в час, а в смешанном цикле езды расходовать 8,2-литров топлива на 100 км.

Несмотря на футуристичный дизайн и неплохие технические характеристики, проект Kalina 4×4 так и остался в статусе победителя дизайн-конкурса, проводящегося для студентов, а его реализация руководством марки даже не рассматривалась. Возможно, зря.