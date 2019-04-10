Договор о купли-продажи автомобиля станет электронным

Похоже, власти России пытаются перевести в цифровой вид абсолютно все документы. В частности, в скором времени вместо стандартных бумажных договоров о купли-продаже автомобиля будут использоваться электронные аналоги. Хотя, пока эта инициатива находится на обсуждении.

По предварительным данным если все стороны, которых касается данный законопроект, согласятся с его принятием, то внедрить новый формат оформления сделок можно будет не раньше, чем через пару лет. В настоящий момент массовость такого рода документов невозможна по той причине, что использование электронной подписи в стране не масштабировано. А без этого невозможно будет оформлять документы в электронном виде.

А в настоящий момент продолжается период перехода на электронные ПТС. Пока что в стране зарегистрировано всего чуть более 350 таких документов.