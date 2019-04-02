Дизельный Volkswagen Tiguan вернули в Россию

Немецкий Volkswagen возобновил прием заказов на дизельную модификацию кроссовера Tiguan в России. Оформление заявок на приобретение такой версии «паркетника» стартовало сегодня, 2 апреля.

Автомобиль оснащен 2-литровым агрегатом TDI мощностью 150 лошадиных сил. Кроссовер продают в четырех комплектациях: Offroad, Connect, Highline и Sportline. Стоимость самой дешевой версии дизельного «Тигуана» стартует с отметки в 2 миллиона 99 тысяч рублей.

В качестве трансмиссии для Tiguan с TDI предложена безальтернативный «робот» и система полного привода 4Motion.

С таким двигателем кроссовер с места до первой «сотни» разгоняется за 9,1-секунды, а его расход в смешанном режиме езды составляет 6,1-литра на 100 км.

Напомним, что сборка кроссовера Volkswagen Tiguan осуществляется на предприятии Volkswagen Group Rus в Калуге.