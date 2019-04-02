Дизайн купе-кроссовера Renault Arkana запатентован в РФ

Компания Renault запатентовала дизайн своего нового купеобразного кроссовера Arkana в России. Фотографии новинки появились в базе «Роспатента» на днях. Судя по всему, на изображениях представлен дизайн серийной версии «Аркана».

Напомним, что презентация концепт-кара Renault Arkana состоялась в прошлом году на автосалоне в Москве.

Кроссовер спроектирован на модернизированной платформе B0, а в его моторную линейку должен войти современный 1,3-литровый турбированный мотор, работающий в связке с вариатором. Для покупателей предложат как версию «Аркана» с передним приводом, так и с полным.

Сборкой новинки займется московский завод «Рено». В продажу в России купе-кроссовер поступит в первой половине 2019 года.