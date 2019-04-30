Компании Citroen и Peugeot отзывают в России 536 автомобилей. Под сервисную кампанию попали модели: Citroen C3 Aircross, Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, реализованные в период с февраля 2018 по март 2019 года.

Первая сервисная акция затронет только модель C3 Aircross, которую отзовут в количестве 534 единиц. Причина – неточная информация на этикетке производителя.

Что касается второго отзыва, то он затронет только два экземпляра моделей Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, в которых были обнаружены перетянутые резьбовые крепления переднего рычага подвески.

Уполномоченные представители российского Peugeot-Citroen оповестит всех владельцев отозванных автомобилей, предложив в случае с C3 Aircross замену этикетки производителя, а с владельцами Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer – замену резьбовых креплений переднего рычага.