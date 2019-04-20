Что стало с «Москвичом-408», который был заперт в гараже 20 лет

Гаражное хранение автомобиля не всегда идет на пользу машине. Вот вам пример: на днях портал «NGS55» опубликовал рассказ жителя Омска, который обнаружил в гараже автомобиль «Москвич-408», не выезжавший из него с начала 90-х.

Данным гаражом когда-то владел дедушка автора снимков – Дениса Семёнкина, однако после смерти дедушки в 1993 году гараж был продан соседу, поставившему туда свой «Москвич».

Сосед, по словам Дениса, машиной не пользовался, а затем и вовсе будто забыл про автомобиль, поскольку гараж не открывался 20 лет. Обнаружить его автору фотографий удалось заглянув в щель ворот. Найдя владельца гаража, Денис договорился вскрыть «капсулу времени», но сделать это оказалось непросто – ворота вросли в землю на десять сантиметров.

В итоге ему это удалось и перед ним открылась следующая картина: 52-летний автомобиль, который оставался нетронутым почти 25 лет.

Вызволять машину, за четверть века провалившуюся в погреб и лежавшую на порогах, оказалось не менее трудно, чем открыть ворота гаража. Тем не менее, Дениса это не остановило. После того, как автомобиль выкатили на солнечный свет, можно было оценить, что стало с машиной за долгие годы заточения.

Несмотря на неприглядный вид, «Москвич-408» неплохо сохранился. Машина с пробегом в 18 тысяч километров лишилась некоторых пластиковых деталей в салоне, которые попросту рассыпались от старости. При этом каждая ступица оказались в масле, а колеса и руль легко крутились.

В итоге Денис приобрел этот автомобиль, знакомый ему с детства, за 10 тысяч рублей. Теперь омич планирует восстановить внешний вид машины и сделать из нее автомобиль выходного дня.