Что будет с транспортным налогом для россиян?

В настоящий момент в правительстве России ходит немало разговоров относительно транспортного налога. Чаще всего чиновники утверждают, что его давно пора отменить. Однако, в текущем году он всё-таки останется.

Отметим, что для определённых категорий автомобилистов налоговая ставка была снижена. Кроме того, упростилась и процедура выполнения некоторых вопросов. Отметим, что в настоящий момент владельцы дорогостоящий транспортных средств, которые стоят от трёх до пяти миллионов рублей, получили уменьшенный коэффициент. Кроме того, сам список премиальных автомобилей стал более обширным и включает более 1 120 моделей.

Кроме того, в этом году россиянам разрешили не уплачивать транспортный налог, если авто было угнано и тому есть официальное подтверждение в виде заявления о преступлении. Что будет в 2020 году – пока никто прогнозировать не берётся. Напомним, что впервые отменить транспортный налог предложили в прошлом году, но тогда члены правящей партии отклонили эту инициативу.