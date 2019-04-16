Chevrolet Tracker представлен, но информации по-прежнему очень мало

В рамках автосалона в Шанхае состоялась презентация сразу двух новых кроссоверов бренда Chevrolet. Можно смело рассчитывать на то, что одна из моделей точно выйдет на глобальный рынок, тогда как вторая вероятнее всего останется исключительно китайским автомобилем.

Так, на мировую арену должен поступить Tracker второго поколения. Второй паркетник носит название Trailblazer. Эксперты полагают, что если этот автомобиль всё-таки выйдет за рамки Поднебесной, то вероятнее всего его глобальная модификация получит новое имя.

Парадоксально, что официально подтверждённой информации о представленных новинках практически нет. Поэтому все выводы можно было делать исключительно из внешнего вида автомобилей. Оба кроссовера были оформлены в спортивной стилистике и имели декоративные элементы красного цвета, а также семнадцатидюймовые диски. При этом, интерьер засекречен.

Производитель отметил, что продажи новых кроссоверов начнутся в Китае уже до конца текущего года. А когда именно состоится глобальная премьера – пока не сообщается. Но даже если Tracker выпустят на мировой рынок в 2019 году, то до России он в любом случае вряд ли дойдёт.